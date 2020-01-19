طريقة إضافة الدورات التدريبية في نظام فارس

المواطن - الرياض

يواصل نظام فارس تقديم خدمة إضافة الدورات التدريبية عبر خطوات سهلة وبسيطة نوضحها فيما يلي:

1 – الدخول للخدمة الذاتية فارس ثم من القائمة الرئيسية نختار صلاحيات بياناتي ثم البرامج التدريبية البرامج التدريبية واختيار اسم البرنامج التدريبي المراد إضافته.

2 – بعد النقر على إضافة سيتم فتح صفحة إضافة البرنامج التدريبي يتم الضغط على المكبر لمزيد من الوضوح.

3 – بعد النقر على أيقونة المكبر ستظهر لنا نافذة جديدة بعنوان بحث واختيار اسم جهة التدريب يتم منها اختيار الجهة القائمة على التدريب.

4 – بعد النقر على ( انتقال ) ستظهر لنا الجهات التي تقدم دورات تدريبية نختار مثلًا ( معهد الإدارة ) ثم نختار من الأسفل ( اختيار ) بعدها سيتم نقلنا للصفحة الأساسية لإضافة الدورات التدريبية عبر نظام فارس ومن ثم نقوم بتعبئة جميع الحقول بنفس الطريقة.

عند إدخال نوع التدريب سيظهر لنا داخلي أو خارجي، الداخلي يشمل الدورات التي تم الحصول عليها داخل معهد الإدارة.

أما الخارجي الدورات التي تم الحصول عليها عن بُعد أو من منصة إثرائي.

عند حقل تاريخ الدورة يكتب التاريخ بهذه الصيغة 01/01/ 1439 أما الحقل التالي الخاص بالمدة يكتب به رقم مثل يوم يكتب 1 يومين يكتب 2 أما الحقل التالي الوحدة فهو عبارة عن يوم – أسبوع – شهر، اذا كانت الدورة 3 أيام يتم اختيار يوم.

إذا كانت الدورة 5 أيام يتم اختيار أسبوع، أما اذا كانت الدورة 30 يومًا يتم اختيار شهر.

5 – بعد إكمال الحقول نختار تطبيق ستظهر الدورة المضافة في قائمة الدورات نتأكد من اختيارها ثم نختار التالي سيتم نقلنا لصفحة المرفقات من الأسفل من المرفقات نختار إضافة نقوم بإدراج صورة الشهادة ثم تطبيق سيقوم النظام بتحمليها ثم نختار حفظ المرفق ثم تنفيذ الإرسال الطلب للمعتمدين.

والمعروف أن الخدمة الذاتية هي نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آليًا.

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