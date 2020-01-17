طريقة الإفصاح عن رخصة محل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن طريقة الإفصاح عن رخصة المحل ضمن مستندات البرنامج.

وقال حساب المواطن: إنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل مرتين بالضغط على “إضافة دخل” واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” وتسجيل مصدرين مختلفين للدخل الأول “رخصة محل” والثاني “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ.

ويوم أمس، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير؛ حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة“ من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول؛ وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيرًا بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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