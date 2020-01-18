طريقة تحديث بيانات الدخل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن طريقة تحديث الدخل في حساب المواطن، سواء حدث له نقصان أو زيادة.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا من موظفة سابقة انتهى عقد العمل الخاص بها في إحدى المؤسسات الخاصة وتسأل عن طريقة تحديث الدخل.

وردت خدمة المستفيدين بالقول: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تسجيل دخول- تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة” ومن ثم حذف الدخل والضغط على “حفظ”.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن الدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ومن المقرر إيداع دعم الدفعة الـ27 في حسابات المستفيدين في يوم 10 فبراير المقبل.

وكان حساب المواطن دعا من لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة“ من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول؛ وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

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