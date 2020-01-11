طريقة طباعة شهادة شطب السجل التجاري إلكترونيًّا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه بالإمكان طباعة شهادة شطب السجل التجاري إلكترونيًّا في حال تم الشطب إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة هنا

وتابعت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشان عبر تويتر، أنه يتم اختيار قائمة طلباتي، ثم شطب السجل التجاري (خيارات)، وأخيرًا طباعة شهادة شطب السجل ثم تقديمها إلى من يهمه الأمر.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار: إنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا عبر الرابط: هنا

ولفتت وزارة التجارة إلى أن ذلك يتطلب وجود شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”. وأوضحت التجارة، في سياق آخر، أن شروط شطب السجل التجاري هي: ألا يكون هناك عمالة على السجل التجاري، وألا يكون رئيسيًّا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطًا بترخيص.

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