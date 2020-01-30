طريق محايل – تهامة بللسمر دون حواجز وبمنعطفات خطيرة!

المواطن _ أحمد الشهري _محايل

شكا عدد من سالكي الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع للمحافظة من عدم وجود حواجز خرسانية على جوانب الطريق.

وقال مواطنون إن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية كما يرتفع عن مستوى الأرض، ما قد يتسبب في انزلاق المركبات وسقوطها خصوصًا وقت نزول المطر، مشيرين إلى أن الطريق به منعطفات خطرة قد تتسبب في اختلال توازن المركبة.

من جانبهم، طالب سالكو الطريق، الجهات المختصة بضرورة إنشاء حواجز خرسانية وذلك للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

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