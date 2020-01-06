طعن ابنه وزوجته 6 مرات وهرب!

المواطن - متابعة

أقدم أب على ارتكاب جريمة بشعة بقتل طفله الرضيع المولود حديثًا، وطعن زوجته بسكين ثم هرب، إلا أن السلطات في بريطانيا تمكنت في وقت لاحق من القبض عليه.

وقضت محكمة في شمالي البلاد بسجن الأب القاتل مدى الحياة، وبحسب قرار المحكمة، فإن القاتل المدان سيقضي على الأقل 23 عامًا خلف القضبان.

ووقعت الجريمة في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد نحو أسبوعين على ولادة الطفل أندريه، ويقول المحقق الذي تولى القضية: إن دينس بيتولا (27 عامًا) طعن زوجته 6 مرات، كما طعن الطفل الذي كان نائمًا بمنزلهما في نورث تينسايد شمالي بريطانيا.

وأصيبت الأم وابنها بجروح خطيرة، ورغم ذلك تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ، التي هبت لنجدتهما، وتوفي الابن لاحقًا في المستشفى بعد أربعة أيام.

وعندما سأل المحققون القاتل، الذي يعمل في مطعم وجبات سريعة، لماذا أقدم على إراقة الدماء، قال بنبرة تخلو من المشاعر: “لقد قتلتهما”.

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