طفل نصراوي: “يا ليتني هلالي” .. ويكشف السبب

المواطن - محمد سمعه

قال أحد الأطفال المشجعين لنادي النصر، أنه كان يتمنى أن يكون مشجعًا لنادي الهلال، وذلك بعد حضوره لمباراة الهلال والاتفاق التي أُقيمت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس الماضي.

وتحدث الطفل النصراوي لـ برنامج “مدرجاتنا” على القنوات الرياضية السعودية قائلًا: يا ليتني هلالي لأن والدي وأختي يشجعان الهلال، وأنا جئت معهم لمباراة الاتفاق كجاسوس.

وأضاف الطفل النصراوي: أنا لا أحب الهلال، وأعشق النصر كثيرًا، لكن أسرتي هلالية.

يذكر أن نادي الهلال كان تأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه نادي أبها، بينما تأهل النصر في دور الأربعة لمواجهة فريق الأهلي الذي تغلب أمس السبت على الوحدة بثنائية لهدف بربع نهائي كأس الملك.

وكانت مباراة الدور الأول بين الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيمت يوم 27 أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز النصر بثنائية لهدف على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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