طفل يعبر الحدود المغربية إلى إسبانيا بطريقة غير متوقعة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عثرت الشرطة الإسبانية على طفل يبلغ 10 سنوات، مختبئًا تحت أكياس من الفواكه والخضراوات، في عربة تسوق يسحبها زوجان يحاولان الوصول إلى إسبانيا من المغرب.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، تم العثورعلى الصبي داخل عربة تسوق عندما أوقفت الشرطة زوجين مغربيين يحاولان عبور معبر بني أنصار الحدودي في مدينة مليلية الإسبانية في شمال إفريقيا.

ويعتقد أن والدة الصبي، التي تبين أنها تعيش في ملجأ مهاجرين مؤقت في مليلة، قد دفعت له تكاليف الرحلة إلى أوروبا، ومن غير المعروف ما إذا كان لديه عائلة تنتظر اصطحابه على الجانب الآخر.

وفقًا لرئيس شرطة مليلية، قررت السلطات تفتيش عربة التسوق عندما أدركوا أن الوزن أعلى بكثير من المعدل الطبيعي.

وأُلقي القبض على الزوجين، في أواخر الثلاثينات، بتهمة الاتجار بالبشر، وأُرسل الصبي إلى والدته.

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