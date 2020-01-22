طقس تبوك غير مستقر.. ثلوج وصقيع
يُتوقع هطول أمطار رعدية ببعض المناطق

طقس تبوك غير مستقر.. ثلوج وصقيع

2020/01/22
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تفاصيل حالة الطقس في تبوك اليوم الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار حالة تساقط الثلوج مع تكون الصقيع في تبوك وتحديدًا البدع وتبوك وحقل، وذلك حتى الساعة العاشرة.

وصباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على مرتفعات عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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