طلال الفهد: آسيوية الهلال جاءت بدعم شخصيات سعودية

المواطن - محمد سمعه

قال الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقًا: إن الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019 بفضل مجهود ودعم لاعبي الهلال لبعضهم البعض داخل الملعب، وبسبب دعم شخصيات خارج الملعب أيضًا.

الشيخ #طلال_الفهد للإخبارية :

آسيوية #الهلال جاءت بمجهود داخل الملعب ودعم شخصيات خارج الملعب pic.twitter.com/RXSFpkxQjD — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 1, 2020

ونقلت قناة الإخبارية تصريحات طلال الفهد الذي قال: آسيوية الهلال جاءت بمجهود ودعم من داخل الملعب بين لاعبي الهلال وبعضهم البعض وبفضل الجهاز الفني والطبي والإداري، ولكن لا يجب نسيان أن هناك شخصيات خارج الملعب دعمت الهلال ليُحقق اللقب، وهي شخصيات سعودية وليست غير سعودية.

وتابع الفهد: بالنسبة لي ماجد عبدالله نجم النصر الأسبق، هو أفضل لاعب في الكرة السعودية.

وكان نادي الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بنتيجة 3- 0 في مجموع مباراتي الدور النهائي للبطولة الآسيوية.

وشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت بقطر، حيث احتل المركز الرابع في المشاركة العالمية الأولى له.

تابعنا على تواصل معنا على