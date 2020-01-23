طلب بريجوفيتش يُهدد انتقاله إلى بشكتاش

المواطن - مروة نبيل

أصبحت صفقة انتقال نجم نادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مهددة بالفشل.

وأكدت صحيفة fanatic التركية، اليوم الخميس، أن مغالاة بريجوفيتش في طلباته المالية من نادي بشكتاش تسببت في توقف المفاوضات مع اللاعب الصربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريجوفيتش طلب الحصول على 1.5 مليون يورو في حالة انتقاله إلى بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وهو ما تراه إدارة النادي التركي مُبالغ فيه.

وغاب بريجوفيتش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي، قبل أن يعود وينتظم في تدريباته مؤخرًا.

وكان بريجوفيتش قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من باوك اليوناني، وشارك معه في 27 مباراة في جميع البطولات، وأحرز 12 هدفًا، وصنع 5 أهداف أخرى.

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