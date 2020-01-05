طنطا ضد الزمالك .. الأبيض يحول تأخره لفوز قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة طنطا ضد الزمالك التي أُقيمت على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بتحويل الأبيض لتأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

طنطا ضد الزمالك:

وبدأت مباراة طنطا ضد الزمالك بشكل سريع، وكاد كريم بامبو أن يسجل الهدف الأول للأبيض بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، واستمرت سيطرة الضيف، ولكن دون فاعلية على المرمى.

ونجح نجم الفريق الأبيض، عمر السعيد، في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة طنطا ضد الزمالك عند الدقيقة 19، مستغلًّا كرة عرضية مميزة من إسلام جابر، وتمكن وليد عادل من تسجيل التعادل عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة طنطا ضد الزمالك اليوم، واصل الأبيض سيطرته ولكن دون خطورة هجومية، وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 69، سددها وليد عادل بنجاح.

وتمكن محمد أوناجم من تسجيل هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 85، لتشتعل الدقائق المتبقية من مباراة طنطا ضد الزمالك بحثًا عن هز الشباك بهدف جديد.

وأبعد حارس الأبيض، محمد صبحي ضربة رأس من مهاجم طنطا، قبل أن يُسجل أحمد سيد زيزو هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه الفوز في مباراة طنطا ضد الزمالك اليوم.

وبعد مباراة طنطا ضد الزمالك اليوم، وصل رصيد الفريق الأبيض إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد فريق طنطا عند 10 نقاط في المركز الـ15.

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