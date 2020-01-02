طول غيابك فارس يصل الترند والملحن يرد

المواطن - الرياض

تصدر وسم ” طول غيابك فارس ” الترند السعودي خلال ساعات ما دفع الملحن والمنشد فارس العبدالله بالتفاعل والرد على المشاركين فيه.

وقال فارس العبدالله : ” أشكر الله ثم أشكر كل من شارك في الهشتاق حتى وصل ترند .. والله أنا ودي أشكركم واحدًا واحدًا ولكن نظرًا لكثرة المشاركات ألتمس العذر منكم يا الغالين ، أتمنى أكون عند حسن ظن الجميع وأسأل الله التوفيق لي ولكم”.

وكان مغردون بدأوا في تداول مقاطع من شيلة طول غيابك التي يؤديها فارس العبدالله ومن كلمات أبو زياد.

وتقول كلمات الشيلة :

سلام يا للي بعد .غيبتك طليت

ورديت روحي بعد مايست منها

عزالله أنك في غيابك …تماديت

وطول غيابك والسنين احسبها

عشر سنوات من العمر ما تهنيت

أجاذب الورقا وأردد …….لحنها

يا ليت قالو ما تعمر بها ……بيت

وأنا قصور ابني وارد …..أهدمها

كتبت فيك الشعر بيت ورى بيت

وأعود للذكرى ..ولا جزت عنها

مالي جدى غير البكا والتناهيت

وأرسم ملامح هيئتك وأحتضنها

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