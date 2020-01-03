طيران الخليج يعلق رحلاته القادمة والمغادرة من وإلى بغداد والنجف

المواطن - متابعة

أعلن طيران الخليج، مساء اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى بغداد والنجف.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد تم بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد مقتل قاسم سليماني قام الرئيس الأمريكي بالتغريد على تويتر، لكن التغريدة هذه المرة كانت صورة العلم الأمريكي دون أي تعليق عليها من قبل الرئيس ترامب ذاته، لكنها شهدت تفاعلات بلغت قرابة الـ100 ألف تعليق ومثلها مشاركات.

وشهدت الشوارع العراقية احتفالات بمقتل قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، حيث احتشد الآلاف منذ الفجر في الشوارع للاحتفال بهذا الحدث الكبير.

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