طيران كانتاس الأسترالي: تعديل مسارات التحليق بعيداً عن إيران والعراق

المواطن - متابعة

أكد طيران كانتاس الأسترالي أنه تم تعديل مسارات التحليق بعيداً عن إيران والعراق، وذلك بعد سقوط طائرة أوكرانية في إيران، واستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق من قبل ميليشيا إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وذلك في الوقت نفسه الذي أكدت فيه الخارجية الأوكرانية مقتل جميع الركاب.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية باشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية، وسط ترجيحات بأنها أُسقطت، فيما أفادت بيانات الطائرات بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

كما أفادت وكالة “إيسنا” للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل. كما كشفت وكالة “تسنيم” عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.

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