#عاجل .. إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بـ الأحوال المدنية
على رتبة جندي أول وجندي

#عاجل .. إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بـ الأحوال المدنية

2020/01/13
الساعة 12:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة ( جندي أول، جندي).

متطلبات التحضير:

التحضير باللباس التالي:

طقم رياضي (لون كحلي).
غطاء للشعر (لون أسود) .
قبعة (لون أبيض) .
جوارب (لون اسود).
جزمة رياضية ( لون أسود ).
ملف شفاف يسلم عند التحضير

الهوية الوطنية.
أصول الوثائق التي تم التقديم بها.
تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.

أدوات مكتبية:

(أقلام ـ دفتر ملاحظات).

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441 هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط .

وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ( اضغطي هنا).

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