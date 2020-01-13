عاجل .. إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بـ الأحوال المدنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة ( جندي أول، جندي).
متطلبات التحضير:
التحضير باللباس التالي:
طقم رياضي (لون كحلي).
غطاء للشعر (لون أسود) .
قبعة (لون أبيض) .
جوارب (لون اسود).
جزمة رياضية ( لون أسود ).
ملف شفاف يسلم عند التحضير
الهوية الوطنية.
أصول الوثائق التي تم التقديم بها.
تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.
أدوات مكتبية:
(أقلام ـ دفتر ملاحظات).
وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441 هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط .
وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ( اضغطي هنا).
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