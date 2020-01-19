عاصي الحلاني يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

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تصدر الفنان عاصي الحلاني، قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب إذاعة حلقة “ذا فويس كيدز”، المذاع على قناة MBC والتي كشف خلالها عن اسمه الحقيقي.

وكشف الحلاني خلال الحلقة الثالثة من مرحلة “الصوت وبس”، عن اسمه الحقيقي، حيث قال إن اسمه “محمد”، هذا الأمر الذي اصاب شريكه في لجنة التحكيم الفنان “محمد حماقي”، بصدمة كبيرة، حيث نظر إليه وقال: “بس انت اسمك عاصي”، ليؤكد الحلاني أن اسمه في بطاقة الهوية “محمد”، ليصرخ حماقي بأنه يملك نفس الاسم ولكنه لم يغيره.

وجاء إعلان الحلاني اسمه الحقيقي خلال منافسة لجنة التحكيم على ضم الطفل اللبناني محمد ابراهيم، والذي عبرت اللجنة عن إعجابها الشديد به، بعدما أبدع في أداء أغنية مستحيل للفنانة وردة، وأثناء المنافسة أعلن الحلاني أن الطفل يحمل نفس اسمه الحقيقي.

ولم يكن اسم عاصي الحلاني الحقيقي هو السبب الوحيد لجذب الكثيرين له، حيث تحدث الكثيرون عن خفة ظله في جذب المواهب إلى فريقه، إضافة إلى تقليده نظرات الفنانة نانسي عجرم أمام الكاميرات، قائلا إنها تعتمد على هذه النظرات في جذب الأطفال إلى فريقها، وجاء ذلك خلال تنافسهم على الطفل السعودي مروان عبد الله، والذي اختار الانضمام إلى فريق نانسي.

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