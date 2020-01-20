عبدالرحمن غريب الأفضل في غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم المنتخب السعودي الأولمبي، عبدالرحمن غريب استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب من غرب القارة في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي استفتاء لأفضل لاعب من غرب آسيا، وشارك فيه أكثر من 81 ألف مشترك، وفاز عبدالرحمن غريب بعد حصوله على نسبة 35% من الأصوات المشاركة.

وجاء نجم المنتخب الأردني إيهاب الخوالدة في المركز الثاني بعدما حصل على 32%، مقابل 23% لنجم سوريا محمد فارس أرناؤوط، ثم العراقي محمد قاسم بـ9%.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بنجم الأخضر، وقال في تقريره: “برز أكثر من لاعب في صفوف منتخب السعودية خلال الدور الأول، حيث نجح الفريق في التربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات”.

وتابع: “ولكن أحد أبرز نجوم السعودية خلال المباريات الثلاث كان لاعب الوسط عبدالرحمن غريب الذي شكل خطورة كبيرة على الجناح الأيسر، وكان مصدر قلق كبير لمدافعي الفرق المقابلة”.

وأضاف: “ومن خلال انطلاقاته على الجناح صنع غريب أكثر من فرصة خطيرة لمنتخب السعودية، وصنع الهدف الأول في المباراة أمام اليابان”.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي نجح في الفوز على نظيره التايلاندي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وسيوجه منتخب أوزبكستان.

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