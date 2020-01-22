عبدالعزيز الفيصل: دعم القيادة وراء إنجاز المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي خلال الفترة الحالية، وكان سببًا في تألق المنتخب السعودي الأولمبي.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نحمد الله على ما تحقق للمنتخب الوطني تحت 23 سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020”.

وتابع تغريدته قائلًا: “وبهذه المناسبة أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله على دعمهما الكبير للقطاع الرياضي .. والذي أثمر هذا الإنجاز والنجاح للرياضة السعودية”.

المنتخب السعودي

وتألق المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفاز على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله ناصر العمران.

وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسيبدأ الاستعداد لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، حيث ينتظر الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركاته إلى نسخة أولمبياد أتلانتا 1996.

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