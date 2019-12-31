عبدالعزيز الفيصل: لا أحد يستطيع التفرد بالقرار داخل أي نادٍ
هيئة الرياضة تدفع للأندية شهريًّا ويتم صرف الأموال وفقًا للتقارير

عبدالعزيز الفيصل: لا أحد يستطيع التفرد بالقرار داخل أي نادٍ

2020/01/01
الساعة 1:05 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة دعمت الهلال قبل تحقيق اللقب الآسيوي مثلما فعلت مع الوحدة، والهيئة تدفع للأندية شهريًّا، والإدارات تصرف الأموال وفقًا للتقارير، كما أنه لا يستطيع أي شخص التفرد بالقرار داخل أي نادٍ مهما كان عدد الأصوات الذي يملكه، هناك لائحة واضحة للجميع.

ولفت رئيس هيئة الرياضة خلال حواره إلى برنامج في المرمى على قناة العربية إلى أن المبلغ غير المعلن من الدعم الحكومي تم توظيفه في التشغيل والإنتاج، موضحًا أن إعداد إستراتيجية دعم الأندية استغرق 6 أشهر، وجاء دعم الأندية بالتساوي بسبب الدعم حكومي وبعض الأندية الصغيرة طبّقت الحوكمة بشكل أفضل من الأندية الكبيرة.

وشدد على أنه سيتم مراجعة معيار الحضور الجماهيري في المستقبل، متابعًا أن التذاكر تطرح قبل الفعاليات الرياضية بفترة تصل إلى نحو أسبوعين، وهي موجودة عبر المنصة الإلكترونية، كما أنه لا يوجد “واسطة” في الحصول على التذاكر، وعلى سبيل المثال تم بيع 80% من تذاكر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: استخدمنا بعض المنشآت المؤقتة بسبب عامل الوقت، وتطوير المنشآت الرياضية الجديدة وتحسين الموجودة ضمن برنامج جودة الحياة، وسنحاول استضافة فورمولا 1 مستقبلًا.

ورأى: أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تدل على إمكانيات السعودية الكبرى، ولن تمنعنا الانتقادات من مواصلة استضافة التظاهرات العالمية.

 

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