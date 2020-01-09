عبدالعزيز الفيصل مهنئًا الأخضر: مبروك للجميع.. والله يوفق نجومنا

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بعد الفوز على نظيره الياباني اليوم.

وكتب رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله .. فوز مهم لمنتخبنا “تحت 23 سنة ” على منتخب اليابان في بداية مشواره بكأس آسيا 2020.. مبروك للجميع .. والله يوفق نجومنا”.

ولعب منتخب السعودية ضد اليابان اليوم على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

وكان الأخضر قد تقدم أولًا عن طريق أيمن الخليف عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56، وسجل عبدالرحمن غريب هدفًا قاتلًا في الدقيقة 88.

وبعد مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، تصدر الأخضر الأولمبي ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا سوريا وقطر برصيد نقطة لكل منهما، وتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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