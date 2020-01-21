عبدالعزيز الفيصل يوقع اتفاقية تعاون مع وزير الرياضة الجيبوتي

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة والشباب لدى جمهورية جيبوتي، حسن محمد كامل، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء.

وأوضح حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة استقبل وزير الرياضة الجيبوتي في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ووقعا اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الرياضية بين الطرفين وتنميتها في جميع الجوانب، لما فيه مصلحة رياضيي وشباب البلدين.

وحضر اللقاء مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الهيئة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وسفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

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