عبدالعزيز بن سلمان: نرغب في سعر مستدامٍ للنفط
في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة

عبدالعزيز بن سلمان: نرغب في سعر مستدامٍ للنفط

2020/01/13
الساعة 11:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر للطاقة: “ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية. في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط”.

وأضاف وزير الطاقة أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.

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