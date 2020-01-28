لتعويض صفقة الربيعي

عبدالله الجدعاني هلاليًّا لمدة 3 سنوات

2020/01/29
الساعة 12:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى فريق الوحدة، اللاعب عبدالله الجدعاني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة للاعب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وأرفقها بهاشتاق “عبدالله الجدعاني هلالي”.

يذكر أن فريق الهلال كان على وشك التعاقد مع حارس الأهلي محمد الربيعي، بعد دخوله الفترة الحرة، وذلك قبل أن يتراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، ويجدد عقده مع فريقه لمدة 4 سنوات.

وانتشرت الكثير من التقارير الصحفية مؤخرًا بتوقيع اللاعب لنادي الهلال لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2020- 2021، وأن الهلال سيحاول بعد ضمان توقيع اللاعب، شراء الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع الوحدة، وإذا فشل في ذلك فسينضم إليه بداية الموسم.

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