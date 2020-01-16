عبدالله السالم: 4 شهور في بيتي أعاني وأتمنى الحل

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالله السالم لاعب نادي النصر والفيحاء السابق كواليس معاناته وبقائه في المنزل لمدة أربع أشهر دون عمل ودون معرفة مصيره في الملاعب بعد رحيله عن النصر والفيحاء مؤخرًا.

وتحدث السالم لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “الخطابات بيني وبين لجنة الاحتراف توقفت ولا أعرف السبب، وأنا جالس في بيتي منذ 4 شهور ولا أعرف مصيري، هل أنا على ذمة نادٍ أو لاعب حر، مستقبلي متوقف”.

وتابع السالم: أتمنى أن يتم إيجاد حل حتى لا يضيع مستقبلي، وأثق في تدخل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم لحل الأزمة.

وكان النصر قرر التخلي عن عبدالله السالم بقرار من المدرب روي فيتوريا، كما أشار السالم إلى أنه لم يستلم مكافأة تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه يستحقها، مشيدًا برئيس العالمي السابق سعود السويلم، مؤكدًا أنه أفضل رئيس تعامل معه.

يذكر أن محامي عبد الله السالم قد رفع قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي.

وقررت إدارة نادي النصر بعد ذلك، التخلص من عبد الله السالم واعتبار اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

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