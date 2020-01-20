عبدالله بن خالد يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى سلوفينيا
نقل للرئيس باهور تحيات الملك سلمان وولي العهد

عبدالله بن خالد يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى سلوفينيا

2020/01/20
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
عبدالله بن خالد يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى سلوفينيا
المواطن - واس

استقبل رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفينيا.
ونقل السفير للرئيس السلوفيني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته أعرب الرئيس باهور عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.
كما ناقش الرئيس السلوفيني وسمو السفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • إلغاء رحلة طيران بسبب 250 يورو!
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سلوفينيا
    •
  • هُنا.. قائمة الشباب وتفاصيل مبارياته الودية في معسكر سلوفينيا
    •
  • سلوفينيا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :