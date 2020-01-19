عبدالمجيد السواط يواصل الغياب عن تدريبات التعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استمرار غياب عبدالمجيد السواط عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

عبدالمجيد السواط:

وكان عبدالمجيد السواط قد غاب عن تدريبات التعاون الجماعية، يوم الجمعة الماضي، ليتم استبعاده من مباراة سكري القصيم ضد الصقر الودية بالأمس، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي غياب عبدالمجيد السواط عن تدريباته فريقه الجماعية، بالتزامن مع انتشار أنباء تُفيد برغبته في الرحيل عن صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وامتلاكه أكثر من عرض مميز.

وانضم صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بداية عام 2017 قادمًا من الهلال، وينتهي تعاقده مع سكري القصيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ودخل الفترة الحرة، ما يسمح له التوقيع لأي نادٍ.

وشارك لاعب الهلال السابق في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ويُعد من الأعمدة الأساسية.

ويرغب ناديا الاتحاد والأهلي في التعاقد مع عبدالمجيد السواط خلال الفترة الحالية، للاستفادة من خبراته الكبيرة ومساعدتهم في تحسين النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات متقدمة خلال الفترة الحالية مع نجم التعاون، ليصبح العميد الأقرب لحسم الصفقة، فيما لم يدخل النصر في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

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