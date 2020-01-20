عبدالمجيد السواط يواصل الغياب.. هل يرحل عن نادي التعاون؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استمرار غياب عبدالمجيد السواط عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

عبدالمجيد السواط:

وغاب عبدالمجيد السواط عن تدريبات التعاون الجماعية خلال الأيام الأخيرة، ولم يُشارك في مران الجمعة، ليتم استبعاده من مباراة سكري القصيم ضد الصقر الودية، يوم السبت، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي غياب عبدالمجيد السواط عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن صفوف فريق التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب ناديا الاتحاد والأهلي في التعاقد مع نجم التعاون خلال الفترة الحالية؛ للاستفادة من خبراته الكبيرة ومساعدتهم في تحسين النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات متقدمة خلال الفترة الحالية مع نجم التعاون، ليصبح العميد الأقرب لحسم الصفقة، فيما لم يدخل النصر في مفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

السواط مع التعاون:

وانضم صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بداية عام 2017 قادمًا من الهلال، وينتهي تعاقده مع سكري القصيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ودخل الفترة الحرة؛ ما يسمح له التوقيع لأي نادٍ.

وشارك لاعب الهلال السابق في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ويُعد من الأعمدة الأساسية.

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