عبدالمجيد السواط يُشعل الصراع بين 3 أندية في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب عبدالمجيد السواط لاعب وسط التعاون في جذب أنظار ثلاثة أندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحثًا عن تدعيم خط الوسط لديهم.

وكان برنامج ” الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية ذكر أن المنافسة منحصرة حاليًا بين ناديي الأهلي والاتحاد لضم عبدالمجيد السواط.

كما ذكرت تقارير صحافية أن النصر سيدخل في صفقة عبدالمجيد السواط أملًا في تدعيم خط المنتصف لديه بسبب عدم التجديد للاعب البرازيلي بيتروس حتى الفترة الحالية.

يذكر أن عبدالمجيد السواط بدأ مسيرته الكروية مع نادي الهلال في مرحلة الناشئين، ثم لعب مع الفريق الأول الهلالي بداية من عام 2015 حتى 2017.

وانضم عبدالمجيد السواط بداية من عام 2017 لنادي التعاون على سبيل الإعارة ثم لعب بعد ذلك مع سكري القصيم بشكل دائم حتى الوقت الحالي.

ويرغب الفريق الاتحادي في ضم عبدالمجيد السواط وذلك تحسبًا لرحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي، كما يريد النصر تدعيم خط وسطه بضم نجم التعاون الذي لفت الأنظار له مع ناديه خلال الفترة الأخيرة.

أما الأهلي فوضع عبدالمجيد السواط على قائمة الصفقات المطلوب التعاقد معها، خاصة أن الراقي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس يرغب في ضم أقوى الصفقات للأهلي، من أجل المنافسة على لقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان عبدالمجيد السواط ساهم في تتويج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018-2019 بعد الفوز على نادي الاتحاد في المباراة النهائية بثنائية مقابل هدف، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي حال رحل عبدالمجيد السواط عن صفوف التعاون، فسيكون سكري القصيم قد فرّط في ثاني نجم من نجومه بعد انتقال اللاعب مدالله العليان لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم مع بداية الميركاتو الشتوي.

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