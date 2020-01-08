عشاق ريال مدريد يلتقطون الصور التذكارية مع زيدان بجدة

المواطن - محمد سمعه

حرص عشاق ريال مدريد الإسباني من السعوديين على التقاط الصور التذكارية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة نادي ريال مدريد لفالنسيا، اليوم الأربعاء، بدور نصف من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر لحظات من التقاط زيدان لصور تذكارية مع عشاق الريال بالمملكة قبل مواجهة فالنسيا على ملعب “الجوهرة المشعة” اليوم بجدة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويطمح المرينغي، تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في تحقيق الفوز في مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم، والتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة، فيما يسعى الخفافيش للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

وتنقل القناة الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بشكل حصري على قنواتها، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على وجود تغطية مميزة.

جدير بالذكر أن نهائي السوبر الإسباني سيُقام يوم الأحد المقبل 12 يناير.

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