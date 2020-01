عشاق ريال مدريد يلتقطون الصور التذكارية مع زيدان بجدة

المواطن - محمد سمعه

حرص عشاق ريال مدريد الإسباني من السعوديين على التقاط الصور التذكارية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة نادي ريال مدريد لفالنسيا، اليوم الأربعاء، بدور نصف من بطولة كأس السوبر الإسباني.

✅👕 We are dressing room ready in Jeddah! #RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/29x3NTeynw

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 8, 2020