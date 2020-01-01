عطل مفاجئ في سناب شات

المواطن - متابعة

أكد مستخدمون حدوث عطل مفاجئ أوقف المحادثات على تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات لمدة ساعات.

وقال الدعم الفني لسناب شات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ندرك أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة في استخدام التطبيق.. نحن نعمل على إصلاحه”.

جدير بالذكر أن سناب شات يخطط لإطلاق ميزة جديدة بحلول فبراير 2020، وذلك من خلال تسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل جيد، إذ ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر وضوحًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، وهو ما يمثل تطور كبير بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص الهزلية المصورة.

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