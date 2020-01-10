عطيف: النصر يعرف كيف يفوز.. ورومارينيو أمل الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف على صعوبة مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم، مشددًا على أن العالمي يعرف كيف يُحقق الفوز.

ويلعب النصر ضد الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبده عطيف على مباراة النصر ضد الاتحاد قائلًا: “معطيات المباريات تختلف من مباراة إلى أخرى.. ولكن النصر يعرف كيف يستطيع الفوز بشخصيته”.

وتابع: “الاتحاد يعتمد بشكل كبير على رومارينيو وسيلعب على المرتدات أمام النصر.. والحل للاتحاد هو الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الهجومية وتكثيف منطقة الوسط”.

واختتم نجم الأخضر السابق تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “في حال تقدم النصر أولًا سينهي اللقاء فائزًا بشكل كبير”.

تابعنا على تواصل معنا على