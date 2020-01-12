عقبة وحيدة تقف أمام انتقال السومة لـ الأهلي المصري
بعد تردد أنباء عن رحيله مؤخرًا

عقبة وحيدة تقف أمام انتقال السومة لـ الأهلي المصري

2020/01/12
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر السومة
المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وذلك للرحيل عن صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والانضمام للأهلي المصري.

وبالفعل يبحث الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر عن ضم مهاجمين مميزين لصفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستكون العقبة الوحيدة التي تمنع انتقال عمر السومة لـ الأهلي المصري هي الراتب العالي الذي يتقاضاه اللاعب مع أهلي جدة إضافة إلى أن هذا لن يناسب سياسة الرواتب الموضوعة في الأهلي المصري منعًا لتمرد اللاعبين.

ويبدو أن أيام السومة بالدوري السعودي، أصبحت معدودة في ظل وجود نية من المدرب السويسري كريستيان جروس للتخلي عن خدمات السومة إضافة إلى تعرضه لانتقادات شديدة من قبل الجمهور الأهلاوي بعد خسارة الأهلي من الهلال يوم الثلاثاء الماضي بالجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد يُفكر السومة في الانتقال لنادي النصر، حيث أبدى بطل السوبر السعودي اهتمامه في العديد من المرات بالتعاقد مع السومة، وذلك وقت وجود سعود آل سويلم في كرسي رئاسة النصر بالموسم ما قبل الماضي.

وكان السومة انضم لـ الأهلي في عام 2014  قادمًا من نادي القادسية الكويتي، وتُوج مع الراقي بلقبي الدوري والكأس موسم 2015-2016.

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