عقد بأكثر من مليار ريال بين طيران ناس والسعودية للخدمات الأرضية

المواطن - الرياض

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة عقداً لتقديم خدمات المناولة الأرضية مع طيران ناس بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال لمدة ٥ سنوات وذلك لمواكبة خطط الطيران التوسعية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة والبالغ عددها 28 مطاراً.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن فهد سندي: “أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تفخر دائماً بتقديم خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران المحلية والدولية وبفضل الله تم توقيع عقد مع طيران ناس الناقل الوطني وشريك النجاح ومواكبة لزيادة العمليات التشغيلية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة”.

وفي نفس السياق أعرب الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا عن سعادته بتوقيع عقد مع أكبر مزودي الخدمات الأرضية في المملكة لخدمات المناولة الأرضية وذلك لخدمة ضيوفه بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى انتهاء رحلة السفر.

وأضاف المهنا :” أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تملك الجاهزية التشغيلية لمواكبة خطط طيران ناس التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة”.

يذكر أن طيران ناس يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة محلية ودولية على متن أسطوله المكون من 30 طائرة ، كما أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية قدمت في عام 2019م خدمات المناولة الأرضية لأكثر من 46 ألف رحلة لطيران ناس في جميع مطارات المملكة .

تابعنا على تواصل معنا على