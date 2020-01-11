عقوبات تنتظر صاحب مقطع قطة المايكروويف
تنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية إن لم يدخل السجن

عقوبات تنتظر صاحب مقطع قطة المايكروويف

2020/01/11
الساعة 10:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علق المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، على مقطع فيديو يبين شخصًا يضع قطة في جهاز المايكروويف.

وقال الخنيزان في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إنه لم يستطع أن يكمل مقطع قطة المايكروويف؛ لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدًّا، متابعًا تصرف صاحب مقطع المايكروويف غير مسؤول ومجرّم بنظام الرفق بالحيوان الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434 وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.

وتابع المستشار القانوني: صاحب مقطع قطة المايكروويف إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية، موضحًا أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير وإنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال والديه؛ بسبب الإهمال.

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عبدالرحمن
ضيف
عبدالرحمن

هذا المقطع دليل علي جهل كبير ونحن مسلمين لان في القنوات الفضائيه لايوجد فيها برامج توعيه للمجتمع للناس اجمعين ان التهمة توجه اولا للمسؤولين وليس لهذا الولد المسكين الجاهل عند ظهور المشاكل تظهر الاصوات عقوبات وسجن وضرب ليس هذا هو الاسلام اين انتم اين محاضراتكم عن الرحمه بالحيوان يامسؤولين شعوبكم فيهم ناس جاهله كثيرون مثل سرقة الورث منتشرة بشكل كبير والسارق يعلم ان المحكمه ستكون معه لان المسروقين لايملكون ادله او صور لكن لانشاهد المحاكم تنذر وتتوعد السارق رغم ان المسروقين يصرخون في المحاكم اخونا سرق اموالنا وصكوكنا واخفاها عنا ولاتبحث المحاكم والقاضي في حسابات الاخ الكبير المتهم بالسرقه وبالثراء… قراءة المزيد ..

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7 ساعة


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