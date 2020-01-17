على ماذا يدل هلال الأظافر؟

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هلال الظفر يتكون من أحدث جزء نامٍ من الظفر، وقد يوفر أدلة حول صحة الشخص.

وبحسب موقع ديلي ميديمال، تنمو الأظافر من جيب تحت الجلد يطلق عليه الأطباء اسم مصفوفة، ويساعد في صنع خلايا جديدة، ثم تتجمع هذه الخلايا وتخرج من الجلد، ويعتبر هلال الظفر الجزء المرئي من المصفوفة.

ومع ذلك فإن عدم وجوده لا يشير دائمًا إلى مشكلة صحية خطيرة، ولكن من الأفضل مناقشة الأمر مع الطبيب، لكن في المقابل فاختفائه أو تراجع وضوحه قد يشير إلى الحالات التالية:

1- سوء التغذية نتيجة الحمية القاسية أو الجوع.

2- وجود مشكلة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

3- نقص فيتامين بي 12.

4- فقر الدم، ويحدث ذلك عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى شحوب، مما يجعل هلال الظفر غير مرئي.

5- الفشل الكلوي، فالأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى لا يكون لديهم هلال الظفر في أحيان كثيرة.

6- أمراض القلب والرئة، إذ قد يتحول لون هلال الظفر إلى اللون الأحمر عند الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من أمراض القلب والرئة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب.

7- التسمم بالفضة أرغريا، وهو نوع من التسمم الناجم عن التعرض الزائد للفضة، والأشخاص الذين يتعرضون للمواد الكيميائية في العمل أو للأتربة الكيميائية السامة قد يتعرضون لهذا التسمم، وبعضهم قد يتحول لون هلال الظفر لديهم إلى الأزرق.

متى نزور الطبيب؟

ينصح بزيارة الطبيب عند حدوث أي تغير في هلال الظفر أو الأظافر، ومع ذلك يجب التأكيد أن بعض الأشخاص قد يكون طبيعيًّا عدم ظهور هلال الظفر لديهم، دون أن يعني إصابتهم بالمرض.

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