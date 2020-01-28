علي آل بليهي هلاليًّا حتى 2023

المواطن – مروة نبيل

أتمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الثلاثاء، إجراءات تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي آل بليهي.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب علي آل بليهي أثناء توقيع العقود مع رئيس النادي، في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر الأزرق.

وأشار حساب نادي الهلال إلى أن عقد علي آل بليهي الجديد يمتد مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2023، بعد دخوله الفترة الحرة في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان علي آل بليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من الفتح، وأصبح من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الزعيم، وساهم في تتويجه مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا.