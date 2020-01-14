عمر السومة لا يمل من هز الشباك

المواطن - مروة نبيل

واصل السوري عمر السوري تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة

وساهم عمر السومة في فوز الأهلي على أبها بالأمس بنتيجة 3/1، في ختام مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أحرز هدفين الأول من ركلة جزاء، والثاني من كرة رأسية مميزة.

ورفع المهاجم السوري رصيده إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بـ12 هدفًا، ونجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ10 أهداف.

ووصل عمر السومة إلى الهدف رقم 112 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليقترب من رقم مهاجم الهلال السابق، ناصر الشمراني صاحب الـ124 هدف.

هداف الدوري السعودي

واعتاد المهاجم السوري على المنافسة باستمرار على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج باللقب 3 مرات متتالية مواسم 2014/ 2015 برصيد 22 هدفًا، 2015/ 2016 بـ27 هدفًا، و2016/ 2017.

وتسببت الإصابات في ابتعاد السومة عن العديد من مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، ليلعب 14 لقاء فقط، ويُسجل 11 هدفًا.

وأحرز المهاجم السوري 15 هدفًا مع النادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، علمًا بأنه خاض 19 مباراة فقط.

ويأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواصلة هز الشباك، وتتويج مجهوده بالحصول على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

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