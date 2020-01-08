عملية عين الأسد ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ سبتمبر

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد استهداف إيران قاعدة عين الأسد العراقية بأكثر من 10 صواريخ في عملية قالت طهران عنها إنها رد على مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار ما يعادل 2.7 % إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت في وقت سابق إلى 71.75 دولار، أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر 2019.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط حوالي دولارين ما يقرب من ثلاثة بالمئة مسجلة 64.30 دولار للبرميل، ولامس الخام في وقت سابق 65.85 دولار، في أقوى سعر له منذ أواخر أبريل من العام الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

والمعروف أن قاعدة عين الأسد هي ثاني قاعدة عسكرية في العراق وقد استخدمت أيام صدام حسين في شن هجمات عديدة على الأراضي الإيرانية.

وتتواجد القوات الأمريكية ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق في أحد أجنحة قاعدة عين الأسد ويشكل هذا الاستهداف محاولة إيرانية لإخراج هذه القاعدة من الخدمة حتى لا يتم استخدامها في حال قررت أمريكا معاقبة إيران على استمرار نشر الإرهاب في المنطقة.

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