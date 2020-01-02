عمومية الاتحاد .. تكتم على النتائج والتعليقات مرفوضة

المواطن - محمد سمعه

أُقيمت الجمعية العمومية غير العادية أمس الخميس بنادي الاتحاد، وذلك من أجل مناقشة الأمور المالية بالنادي أمام أعضاء الجمعية العمومية وبحضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي.

ويُعد من أبرز ملامح الجمعية العمومية بنادي الاتحاد هو التكتم الواضح على نتائجها وعدم إعلان ما تم الاتفاق عليه إضافة لغياب العديد من الأعضاء الذهبيين لنادي الاتحاد عن حضور الجمعية العمومية.

كذلك لم يخرج الحائلي رئيس الاتحاد بأي تصريح ليُوضح ماذا دار بالجمعية العمومية وفقًا لما ذكره برنامج ” الدوري مع وليد”.

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي في تويتر إن متحدث الاتحاد أحمد صادق دياب قال بأن الجمعية العمومية تم من خلالها كشف الأمور المالية للنادي للأعضاء وإن غياب أحمد كعكي نائب رئيس النادي جاء بسبب مهمة عمل له بتكليف من مجلس إدارة الاتحاد.

وكانت إدارة الحائلي قد حسمت أمرها بالاستمرار في عملها خلال الفترة المقبلة، مع تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تعديل مساره.

وودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته أول أمس الأربعاء ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، لتُعبر الجماهير عن صدمتها للخروج مبكرًا من البطولة، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بالرحيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال في دور ربع النهائي.

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