عمومية الاتحاد لن تُناقش مصير إدارة الحائلي

المواطن - مروة نبيل

يعقد نادي الاتحاد اجتماعًا لجمعيته العمومية غير العادية، مساء اليوم الخميس، داخل مقر العميد، لمناقشة العديد من الأمور الهامة.

عمومية الاتحاد

ولن تشهد الجمعية العمومية اليوم مناقشة مصير مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على الرغم من حالة الغضب الجماهيري ومطالبة البعض برحيلها.

وكانت إدارة الحائلي قد حسمت أمرها بالاستمرار في عملها خلال الفترة المقبلة، مع تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تعديل مساره.

ومن المتوقع أن ينحصر جدول أعمال الجمعية العمومية اليوم، على الأمور المالية الخاصة بنادي الاتحاد منذ تولي إدارة أنمار الحائلي مهامها، حيث يتم دراسة المصروفات والإيرادات في هذه الفترة.

تراجع الاتحاد

وودع الاتحاد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته بالأمس ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، لتُعبر الجماهير عن صدمتها للخروج مبكرًا من البطولة، وطالبت إدارة أنمار الحائلي بالرحيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال.

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