عهد الأصدقاء يتصدر الترند ويعيد ذكريات الطفولة

المواطن - سعد البحيري

صعد وسم عهد الأصدقاء إلى رأس قائمة الترند السعودي على تويتر خلال الساعات الماضية وشارك العديد من المغردين ذكرياتهم عن هذا المسلسل.

وبدأ وسم عهد الأصدقاء بالصعود مع سؤال عبر إحدى الإذاعات كانت إجابته اسم الكرتون، ثم بدأت مشاركات عشوائية من المغردين تخص الكرتون وذكرياته المرتبطة بمرجلة الطفولة لديهم حتى تحول إلى هاشتاق في الترند.

وشارك عدد من المغردين صورًا من كرتون عهد الأصدقاء وعلقوا عليها بتعليقات لم تخلُ من الطرافة وخفة الظل.

والمعروف أن عهد الأصدقاء هو مسلسل رسوم متحركة من إنتاج شركة نيبون أنيميشن اليابانية ومن إخراج كوزو كوزوها عام 1993م وتم دبلجته إلى العربية.

تدور أحداث عهد الأصدقاء حول قصة الصبي روميو الذي كان يعيش مع عائلته في قرية صغيرة في سويسرا ثم يقرر أن يؤجر نفسه لحاجته للنقود بعدما حرق الرجل الغراب مزرعتهم حتى يأتي فصل الربيع فيذهب إلى مدينة ميلانو الإيطالية ويبدأ هناك في العمل في تنظيف المداخن.

يواجه روميو في ميلانو ظروفًا صعبة ومعاملة قاسية من رب عمله، ولكنه أيضًا يقضي أوقاتًا ممتعة برفقة الكثير من الأصدقاء الذين يعملون معه في تنظيف المداخن.

وقصة مسلسل عهد الأصدقاء مقتبسة من رواية (Die Schwarzen Brüder) التي كتبتها الكاتبة الألمانية ليزا تيتزنر في سويسرا عام 1941.

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