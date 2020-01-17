عواصف وأمطار تجتاح أستراليا وتخفف حدة حرائق الغابات

المواطن - متابعة

في الوقت الذي تكافح فيه أستراليا حرائق الغابات المستعرة، اجتاحت عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة المناطق التي تشتعل فيها الحرائق على الساحل الشرقي لأستراليا يوم الجمعة لتخفف العبء عن رجال الإطفاء المنهكين والمزارعين الذين يعانون تحت وطأة الجفاف منذ أعوام.

وتكافح أستراليا حرائق غابات منذ سبتمبر أيلول أسفرت عن مقتل 29 شخصًا ونفوق ملايين الحيوانات كما دمرت أكثر من 2500 منزل وأتت على منطقة تعادل ثلث مساحة ألمانيا تقريبًا.

واستقبلت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، الأشد تضررًا من الجفاف وحرائق الغابات، المطر الغزير بارتياح هذا الأسبوع فيما ذكرت إدارات الإطفاء أن الأمطار لن تخمد الحرائق، لكنها ستسهم بقدر وافر في احتوائها.

وكتبت إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز على تويتر يوم الجمعة: ”نأمل أن يستمر المطر في الأيام المقبلة“ بحسب رويترز.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في نيو ساوث ويلز: إن من المتوقع استمرار العواصف الشديدة في الكثير من المناطق التي تجتاحها حرائق في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند ومنها مناطق لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ أعوام مما يخفف على نحو طفيف الجفاف الذي تعاني منه الولاية منذ ثلاثة أعوام.

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