عوالق ترابية وأتربة مثارة على نجران

2020/01/28
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وخباش والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل). فيما تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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