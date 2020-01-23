عيد: الأخضر بحاجة للإحلال.. ويجب منح الثقة للمدرب الوطني

المواطن - مروة نبيل

طالب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد عيد بضرورة منح الثقة للمدرب الوطني، من أجل تقديم الأفضل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب الأول يحتاج إلى الإحلال.

وقال: “الرياضة في المملكة أصبحت قائمة على عمل مؤسسي، وأخذت أبعادًا أخرى كالرؤية والوضوح والاستراتيجية، والدليل على ذلك ما حدث مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتأهله لنهائي البطولة وأولمبياد طوكيو 2020”.

وتابع عيد تصريحاته قائلًا: “المهم في النهاية وصولنا لمبتغانا، وهذا بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة، والوقفات الصادقة من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل”.

وأضاف: “العمل في اتحاد كرة القدم تراكمي، قبلي وبعدي، وحينما استلمت زمام الاتحاد كانت أمامي كثير من التحديات وأولها ألية استقطاب هؤلاء اللاعبين (أولمبي الأخضر حاليًا) خاصة وأنهم من مناطق وأندية مختلفة”.

وواصل رئيس اتحاد الكرة السابق، تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “وكانت هناك معسكرات متتالية وتجانس إداري وفني والإبقاء على الموروث الجميل من اتحادات سابقة”.

وبشأن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علق قائلًا:” منتخبنا الأول بحاجة للإحلال، وهذا الأمر مطلب في اللعبة، وكرة القدم حاليا تعتمد على حيوية الشباب والأمثلة عديدة، أبرزها بلجيكا وفرنسا وإنجلترا”.

واختتم عيد تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الثقة لا تتجزأ، وحينما يمنح المدرب الوطني الثقة من جميع النواحي، سينجح ويحقق الأهداف المنشودة وهذا ما حدث مع سعد الشهري وخالد العطوي ومن قبلهم ناصر الجوهر وغيرهم”.

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