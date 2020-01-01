عيضة المنهالي يستقبل 2020 بليلة قياسية في أبوظبي

المواطن - متابعة

استقبل “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي العام الجديد 2020 على أنغام صوت الجمهور المردد لأغنياته دون توقف على مدار وقت الحفل الضخم حضوراً وتنظيماً، راسماً الفرحة والمحبة على وجوههم، ملبي طلباتهم المتكررة من الأغنيات المتنوعة بين العاطفية والوطنية، بحضور جماهيري استثنائي غير مسبوق تخطى الـ37 ألفاً في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي.

وأعرب المنهالي أنه سعيد جداً بهذا التجمّع الجماهيري الكبير من الإمارات الغالية، وقال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: “ليلة من ألف ليلة، حضور جماهيري فاق التوقعات” وأضاف: “شكراً من القلب لعدد تجاوز الـ37 ألف في ليلة رأس السنة الميلادية 2020، محطمين الرقم السابق في العام الماضي، إنه مسك ختام لسنة مضت وبداية طيبة لسنة قادمة، كل الشكر لكم”.

كما قدم “صوت الإمارات” كما يلقبه جمهوره دائماً، تهانيه بالعام الجديد 2020، داعياً باستمرار الأمن والأمان والتميز لوطنه وأبناء وطنه وعلى كل شخص مقيم على أرضها.

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