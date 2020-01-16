غادة نافع تعلن نبأ وفاة أمها ماجدة الصباحي

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توفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن عمر ناهز الـ89 عامًا بعد اختفاء عن الأنظار لسنوات عدة عقب مسيرة فنية طويلة.

وأعلنت الفنانة غادة نافع نبأ وفاة والدتها سائلة الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة لتنهال عليها كلمات التعزية والمواساة والرثاء.

والمعروف أن ماجدة الصباحي اسمها عفاف علي كامل الصباحي، وهي من مواليد طنطا في دلتا مصر عام 1931 وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وشاركت بالفن وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

وأنشأت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة نافع وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

واشتهرت ماجدة بالعديد من الأدوار الفنية لكن كان أبرزها دور المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد في فيلم جميلة، كما قامت بالعديد من الأفلام الشهيرة.

كانت بداية ماجدة الصباحي الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس وأنتجت عبر شركة ماجدة عدة أفلام منها “جميلة” “هجرة الرسول” وقد مثلت مصر في العديد من المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.

قامت ماجدة الصباحي خلال سنوات نشاطها الفني بدور بارز في جمعية السينمائيات.

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