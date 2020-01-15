غبار وأتربة على المدينة المنورة ونجران
الحالة تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية

غبار وأتربة على المدينة المنورة ونجران

2020/01/15
الساعة 12:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة والعلا وخيبر.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 2 ظهراً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

 

 

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