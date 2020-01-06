غدًا انطلاق الجولة الـ19 من دوري الأولى

المواطن - واس

من المقرر غدًا الثلاثاء، انطلاق منافسات الجولة الـ19 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام خمس مباريات.

ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، الجيل “الخامس عشر” بـ 21 نقطة مع ضيفه القادسية “الثاني” بـ 33 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يلتقي الباطن “الثالث” بـ 32 نقطة وله مباراة مؤجلة على ملعبه مع البكيرية “الخامس” بـ 27 نقطة.

ويحل التقدم “السادس عشر” بـ 20 نقطة ضيفًا على الطائي “السادس” بـ 27 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، فيما يواجه الخليج “الرابع عشر” بـ 22 نقطة على ملعبه ضيفه النهضة “التاسع” بـ 26 نقطة.

وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع حطين “الثامن عشر” بـ 16 نقطة مع الكوكب “الثالث عشر” بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل لرياضية بجازان.

وستنتهي منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بـ 5 مواجهات أخرى تجمع الثقبة مع الأنصار، الشعلة مع المجزل، نجران مع العين، أحد مع النجوم وجدة مع الجبلين.

ويستضيف على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر الثقبة “السابع” بـ 27 نقطة ضيفه الأنصار “السابع عشر” بـ 19 نقطة، فيما يستقبل الشعلة “العاشر” بـ 25 نقطة على ملعبه ضيفه المجزل “العشرين” بـ 12 نقطة.

ويواجه نجران “الثاني عشر” بـ 23 نقطة ضيفه العين المتصدر بـ 34 نقطة على ملعب جامعة نجران، فيما يستقبل أحد “الرابع” بـ 28 نقطة ضيفه النجوم “التاسع عشر” بـ 15 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتختتم مواجهات الجولة بلقاء يجمع جدة “الحادي عشر” بـ 24 نقطة والجبلين “الثامن” بـ 26 نقطة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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