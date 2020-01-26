غدًا.. رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم يُدشنان دوري المدارس

المواطن - واس

يدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غدًا بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.

وتنظم الهيئة العامة للرياضة دوري المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي مشترك بدأ عام 2019 وسيستمر لمدة خمسة أعوام، ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.

ويقام دوري المدارس على عدة مراحل، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقاً، وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.

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